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    بيبسي

    كيف اكتسبت "بيبسي" أسطولا قويا بفضل الاتحاد السوفيتي؟

    © AP Photo / Seth Perlman
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    "هل تعلم أن بيبسي كانت سادس أكبر قوة بحرية في العالم؟" تحت هذا العنوان، نشرت مقالة في Naval News.

    يشرح مؤلفو المقالة سبب تسمية المقالة بهذه الطريقة وتحدثوا عن صفقة غير عادية بين قيادة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وبيبسي.

    استمرت الحروب التنافسية لعلامات كوكا كولا وبيبسي حول العالم منذ أكثر من نصف قرن. لكن الصحيفة تقول إن الحقيقة غير المعروفة هي أن بيبسي نفسها كانت قادرة على محاربة أسطول حقيقي.

    "نعم، اكتسبت شركة بيبسي قوات بحرية كبيرة في أوائل التسعينات. لكن كيف؟ "

    دخول البيبسي إلى الاتحاد السوفيتي

    خلال الحرب الباردة، أراد الرئيس الأمريكي الرابع والثلاثون، دوايت ديفيد أيزنهاور، إظهار مزايا الرأسمالية على النظام السوفيتي. وهكذا، نظمت الحكومة الأمريكية "المعرض الوطني الأمريكي" في موسكو في يوليو/ تموز 1959 ، حيث مثل الولايات المتحدة نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، والاتحاد السوفيتي رئيس الحكومة السوفيتية نيكيتا خروشوف.

    في المعرض، سار قادة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والولايات المتحدة الأمريكية خروشوف ونيكسون حول المعرض ودرسوا جميع "مزايا" ما يسمى بالرأسمالية، التي روجت لها الولايات.

    في ذلك الوقت جرب خروشوف لأول مرة مشروب بيبسي الشهير، والذي، وفقًا لمؤلف المقالة، كان له تأثير إيجابي على المسؤولين السوفييت الذين عقدوا صفقة مع الولايات المتحدة و"أدخلوا" هذا المشروب اللذيذ ولكن غير الصحي إلى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.

    ومع ذلك، نشأت المشكلة حول كيف سيدفع الاتحاد السوفيتي مقابل شراء مشروب جديد. كان القرار الدفع بالفودكا. بفضل هذه الاتفاقية، أصبحت بيبسي أول منتج غربي يباع في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.

    الأسطول البحري "بيبسي"

    في أواخر الثمانينيات، انتهى العقد الأصلي بين الطرفين. من أجل توقيع عقد جديد، لم يكن لدى الاتحاد السوفيتي منتجات كافية للمقايضة. تم العثور على حل غريب إلى حد ما. في ربيع عام 1989 ، وقعت السلطات السوفيتية صفقة تم فيها نقل أكثر من اثنتي عشرة غواصة إلى شركة بيبسي، وكذلك السفن، من بينها طراد وفرقاطة ومدمرة.

    دفع مثل هذا التبادل التاريخي غير العادي شركة بيبسي إلى الاستحواذ على سادس أقوى جيش في العالم لفترة قصيرة قبل إعادة بيع هذا الأسطول لشركة معالجة المعادن.

    ردت بيبسي، التي لم تكن تعرف ماذا تفعل بهذه "الأصول" البحرية ، بحذر أولاً على هذا الاقتراح. ومع ذلك، عند معرفة أن القيمة الإجمالية لهذا الأسطول، والتي كانت في ذلك الوقت سادس أكبر أسطول في العالم، كانت 3 مليار دولار، وافقت بيبسي على الاقتراح. أعطى هذا المدير التنفيذي لشركة PepsiCo دونالد ماكينتوش كيندال سببا ليقول إنه كان ينزع سلاح الاتحاد السوفييتي بشكل أسرع من حكومة جورج دبليو بوش.

    جعلت هذه الغواصات الـ 17 الشركة الأمريكية، لعدة أيام، سادس أكبر قوة عسكرية في العالم، لكن بيبسي أرسلت السفن إلى النرويج للتخلص منها.

    وبمساعدة هذه الصفقة، تمكنت الشركة من فتح العديد من المصانع في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وظلت لعدة سنوات محتكرًا في سوق كولا. حتى جاءت شركة كوكا كولا إلى هناك، لكن هذا حدث بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. لاحظ مؤلفو المقالة أن الشركة تخلصت من الأسطول بشكل غير صحيح ويمكن للولايات المتحدة استخدامه لأغراضهم الخاصة.

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    الكلمات الدلالية:
    الاتحاد السوفيتي, بيبسي, كوكاكولا
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