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    عارضة أزياء أوكرانية تبقى عالقة في ووهان لمدة 80 يوما بسبب كلبها

    © AP Photo / Jennifer Peltz
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    اضطرت عارضة الأزياء الأوكرانية أنستازيا زينشينكو للبقاء في مدينة ووهان الصينية، مركز وباء فيروس كورونا، لمدة 80 يوما بسبب كلبها.

    ووفقا لصيحفة"ديلي ستار" البريطانية، فإن العارضة الأوكرانية تفاجأت عند إخبارها في فبراير الماضي، بأنها لن تستطيع مغادرة المدينة وسط انتشار الفيروس إلا إذا تركت كلبها "ميشيل".

    وأوضح المسؤولون أن أنستازيا لم تكن تملك الأوراق اللازمة للسفر دوليًا مع الجرو، وأنه لم يكن هناك مساحة كافية على متن الطائرة، لذا ظلت أنستازيا وميشيل عالقتين في الصين.

    لكن بعد 11 أسبوعًا، عادت زينشينكو البالغة من العمر 22 عامًا، أخيرًا إلى منزلها في خيرسون في جنوب أوكرانيا، بعد أن رفض المسؤولون في أوكرانيا السماح لها بسفر كلبها الصغير معها، وإجلائها من الصين في 19 فبراير الماضي.

    ونشرت الفتاة قصة عودتها إلى منزلها على حسابها بموقع انستغرام، حيث كتبت"ربما يتساءل الجميع كيف وصلت إلى المنزل؟، فقد سافرت إلى بيلاروسيا، وهي دولة لم تغلق مطاراتها وتواصل رحلاتها كالمعتاد، بما في ذلك الرحلات الجوية من الصين، بهذه الطريقة يعود الناس الآن إلى منازلهم".

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    1 марта официально ввели запрет на ввоз животных в Украину из Китая. Интересно получается ведь, да? Спустя 2 недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет. Причина которой, является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. И почему то только Украина поставила такой запрет. Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течении недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратила за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось и я в скоре была бы дома. Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлиться карантин в Китае и как я попаду домой. Варианты есть, но это все лишь только теории. Это может продлиться еще около месяца (в лучшем случае). Дома на карантине я и Миша с 20 января. 19 февраля, в день эвакуации украинцев) я дома и выходить на улицу нельзя. С продуктами питания, проблем сейчас нет. Есть проблема с питьевой водой, ее я постараюсь решить тоже в ближайшие дни, потому что она закончилась, но охрана дома не смогла мне помочь в этом и выйти тоже не разрешила. Знаете, что ещё хотела бы добавить. Я не виновата в том, что одна единственная из людей которых эвакуировали из Ухань, отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить, и вынесла эту проблему на общее обозрение. И даже при таком ряде проблем, я ее не брошу, и я знаю что меня поддержит моя семья, мои близкие люди и те, у кого тоже есть домашние животные и дают себе отчёт в том, что они несут за них ответственность, в первую очередь, как за своего члена семьи. 🐾

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    وفي 19 فبراير، كشفت أنستازيا لمتابعيها على إنستغرام كيف رفضت السلطات الأوكرانية إجلاءها من ووهان؛ لأنها كانت بحاجة إلى أوراق إضافية لكي يسافر كلبها.

    وقالت العارضة "لقد قدمت طلبًا وأرسلته، وحصلت على صورة جواز سفر وتأشيرات للإخلاء، لكن السفارة لم تسمح لي بالمغادرة بسبب كلبي، واقترحوا أن أتركه أو أن أضعه في ملجأ وهو الأمر الذي رفضته".

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    Ирония судьбы девушки с собачкой 🤷‍♀️🐾 Не знаю, толи я невезучая толи так нужно, но сегодня на моем районе в Ухань объявили 14 дневный новый карантин потому, что нашли нового заражённого человека. По стечению обстоятельств в последние дни карантин внутри города был снят и люди ходили спокойно в магазины и т.д, этот человек тоже, по этому все его друзья и где он был до этого, теперь под подозрением. На протяжении этих 14 дней будут снова ходить по домам на районе и проверять температуру. Раньше говорили что 8 апреля распечатают город, но я уже в этом очень сомневаюсь 🤷‍♀️ как будет дальше и чем все это закончится, я не знаю. Но, зато у нас с Мишей сегодня появились новые и позитивные фото, не смогла выбрать и определиться по этому помогайте, какое фото вам нравится больше? 🥰🐾

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    وأوضحت الفتاة الأوكرانية أنهم كانوا يتجاهلونها طوال هذا الوقت، وعلى الرغم من تلقي الوثائق، لم يمرروها إلى أي شخص وظلت في ووهان لمدة 80 يومًا، رغم انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في المدينة.

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    الكلمات الدلالية:
    كلب, الصين, أوكرانيا, عارضة أزياء
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