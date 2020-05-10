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    سيناريست "النهاية": الهجوم الإسرائيلي حقق مشاهدات عالية للمسلسل

    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
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    الموضوع:
    رمضان 2020 (95)
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    أكد سيناريست المسلسل المصري "النهاية"، عمرو سمير عاطف، المعروض طوال شهر رمضان، أنه لم يكن يتوقع أن يحظى باهتمام دولي.

    وقال في حديثه مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إنه يعتبر المسلسل بمثابة فرصة لتقديم شيء جديد ومختلف ومغاير لما قدمه في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المخاطرة الحقيقية هي أن يكرر الإنسان ما يفعله طوال حياته.

    القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    سيناريست "النهاية" يحسم الجدل حول اقتباس المسلسل من إحدى الأفلام القصيرة
    واعتبر عمرو سمير عاطف أن أصعب ما واجهه في مسلسل "النهاية" في تنفيذه في مصر، أنه وقعت خلافات كبيرة بينه وبين مخرج العمل ياسر سامي في البداية بشأن كيفية تقديم المسلسل، ولكن مع بدء التصوير شعروا بانبهار وتغير موقفهما تدريجيا.

    وأكد عاطف أن "الرد الإسرائيلي الغاضب تجاه مسلسل "النهاية" أفاد العمل في تحقيقه لنسب المشاهدة العالية، وأتى بنتيجة عكسية على إسرائيل بالهجوم عليها".

    وأضاف أن رد فعل إسرائيل إزاء المسلسل كان "مبالغا فيه ومزعج" على حد وصفه، على الرغم من أن المشهد الذي أثار غضبهم لم يتجاوز جملة لممثل ثانوي في الحلقة الأولى.

    وأشار إلى أنهم في مسلسل "النهاية ذكروا أن الولايات المتحدة تفككت بينما خاضت أوروبا الحرب، ولكن رغم ذلك لم تبد تلك الأطراف أي اعتراض على ما جاء في العمل".

    وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد انتقدت مسلسل "النهاية" المصري من بطولة يوسف الشريف.

    وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، سبب احتجاج الخارجية الإسرائيلية، لأن المسلسل تحدث عن نهاية وزوال دولة إسرائيل على يد الدول العربية فيما وصفه بـ"حرب تحرير القدس".

    وأشارت الصحيفة، إلى أن الحلقة الأولى من المسلسل المصري، "تضمنت مشهدا يظهر فيه أطفال في عام 2120 يتلقون دروسا بخصوص حرب تحرير القدس. ويقول المدرس للطلاب كانت أمريكا الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية، بينما تظهر خريطة ثلاثية الأبعاد للولايات المتحدة في مقدمة الفصل الدراسي. وعندما حان الوقت لكي تتخلص الدول العربية من عدوها اللدود، اندلعت حرب سميت حرب تحرير القدس".

    وفي تعليقه على فيروس "كورونا" المستجد، وفرض سياسة الإغلاق العام وحظر التجوال على شعوب العالم، صرح عمرو سمير عاطف لـ"سبوتنيك" أن ما يحدث الآن يجب أن يدفع قادة العالم للتفكير بطريقة مختلفة تجاه المحافظة على البيئة، مشيرا إلى "أنه درس يؤكد لنا أن العبث مع الطبيعة قد يؤدي إلى هلاك البشرية".

    وقال موضحا: "نحن نعيش في حضارة استهلاكية تدمر الأرض بلا هوادة، فمثلا تعلمنا أن ذوبان الثلج في القطب الجنوبي من الممكن أن ينتج فيروسات أشد فتكا من "كورونا"، إذا يجب أن نتعلم الدرس ونستمع لأشخاص لديهم رؤى بشأن المستقبل مثل مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس".

    يذكر أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، ومن إنتاج شركة "سينرغي"، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمود الليثي.

    الموضوع:
    رمضان 2020 (95)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, مسلسلات رمضان, مسلسلات, رمضان 2020
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