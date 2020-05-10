أحمد زاهر يكشف تفاصيل إصابته أثناء تصوير مسلسل "البرنس"

كشف أحمد زاهر عن إصابته في يده أثناء تصوير مشهد ضمن مشاهد مسلسل "البرنس"، خلال لقائه في إحدى البرامج التليفزيونية، وقال إنه أصيب في يده إصابة بالغة أدت إلى جرح في إصبعين من يده.

وأوضح زاهر أنه استغل الموقف وقتها بعمل أشياء لم يكن متفق عليها مع مخرج العمل محمد سامى منها تدخينه لسيجارة أثناء المشهد.

ومن ضمن المشاهد الصعبة أكد زاهر أن جميع المشاهد "ماستر سين"، وجميع الممثلين في المشاهد بالنسبة لهم أهم مشهد، لافتا إلى أن هناك ما وصفه بـ"كيميا رهيبة" بينه وبين مخرج العمل محمد سامى.

ومسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.