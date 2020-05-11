5 نصائح سحرية لجعل فنجان قهوة يخلصك من الوزن الزائد

في ظل تفشي فيروس كورونا وحالة الإغلاق التي تفرضها معظم دول العالم للحد من تفشي الجائحة، يبحث معظم الناس عن طريقة سريعة يمكن من خلالها إنقاص الوزن الزائد، ولكن يغفل الكثير من الناس "القهوة".

كشفت دراسة علمية، نشرها موقع "تايمز نيوز ناو" أن تناول القهوة بطريقة معينة يمكن أن يساعد بصورة كبيرة في إنقاص الوزن.

رغم أنه لا ينصح بتناول القهوة من يعانون من مشاكل الأرق، إلا أن فنجان من القهوة السوداء، قد يكون له تأثير سحري في فقدان الوزن.

ولكن ينصح الخبراء باتباع مجموعة من النصائح لتحقيق أكبر فائدة من تناول القهوة، وجاءت تلك النصائح على النحو التالي:

1- تناول القهوة "سوداء" ليس مضافا لها حليب أو قشدة، لأنها بتلك الطريقة تحتوي على صفر سعرات حرارية تقريبا وصفر دهون وكوليستول.

2- تناول القهوة السوداء بعد تناولك للطعام، لأنها تحتوي على مضادات أكسدة والكافيين يساعد على تعزيز التمثيل الغذائي السريع.

3- تناول فنجان من القهوة السوداء قبل ممارسة التمرين الرياضي اليومي، لأنه سيحافظ على نشاطك ويساعد على تقليل وزن الماء في جسدك.

4- لا تزيد استهلاك من القهوة عن فنجانين يوميا، لأن ارتفاع نسب الكافيين في الجسم عن ذلك له تأثيرات سلبية خطيرة.

5- تناول القهوة السوداء بعد الوجبات سيزيد إحساسك بالشبع لفترات أطول، لأن الكافيين يحتوي على مركبات تساعد على كبح الشهية.