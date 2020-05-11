النجمة اللبنانية يارا تنشر صورة مرتدية الحجاب

وارفقت الصورة بدعاء رمضاني، كاتبة: "ربي في هذه الساعة، اجعل لكل من يمر بضيق فرجا… ولِكل مهموم راحة… ولكل حزين سعادة…ولكل داع إجابة… ولكل مريض شفاء يا رب".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
رَبّي في هَذِه السّاعة، إِجْعَل لِكُلّ مَن يَمُرّ بضيق فَرَجاً... وَلِكُلّ مَهموم راحة... وَلِكُلّ حَزين سَعادة...ولِكُلّ داعٍ إِجابة... وَلِكُلّ مَريض شفاءً🤲🏻 ياااااااا ربّ #دعاء #يارا_لوفرز #يارا Have a blessed Day everyone🤗 #blessed #day #friday #Yaralb_lovers #uae #hope #peace #Yara
وأطلقت الفنانة اللبنانية يارا، في نهاية الشهر الماضي، أغنية جديدة بعنوان "خليك بالبيت" ونشرتها عبر صفحتها على إنستغرام.
وكتبت يارا تحت الفيديو الذي نشرته من منزلها في دبي: "جديد أغنية خلّيك بالبيت كلمات وألحان الكبير طارق أبو جودة وإن شاء الله تعجبكم والكل بيكونوا بالبيت ويلّي مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)