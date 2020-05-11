النجمة اللبنانية يارا تنشر صورة مرتدية الحجاب

نشرت النجمة اللبنانية يارا صورة على صفحتها الرسمية، وهي مرتدية الحجاب، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وارفقت الصورة بدعاء رمضاني، كاتبة: "ربي في هذه الساعة، اجعل لكل من يمر بضيق فرجا… ولِكل مهموم راحة… ولكل حزين سعادة…ولكل داع إجابة… ولكل مريض شفاء يا رب".

وأطلقت الفنانة اللبنانية يارا، في نهاية الشهر الماضي، أغنية جديدة بعنوان "خليك بالبيت" ونشرتها عبر صفحتها على إنستغرام.

وكتبت يارا تحت الفيديو الذي نشرته من منزلها في دبي: "جديد أغنية خلّيك بالبيت كلمات وألحان الكبير طارق أبو جودة وإن شاء الله تعجبكم والكل بيكونوا بالبيت ويلّي مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".