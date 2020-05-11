أول رد من محمد صبحي على تصريحات أيمن بهجت قمر بعدم حبه له

رد الفنان المصري، محمد صبحي، على تصريحات الشاعر والسيناريست المصري، أيمن بهجت قمر بأنه غير مقتنع به كممثل من دون المؤلف الراحل لينين الرملي.

وكان أيمن بهجت قمر كتب عبر موقع "فيسبوك" أن "محمد صبحي ليس نبيا، أي حد في العالم يُنتقد.. أنا أيضا لا أحب محمد صبحي بدون لينين الرملي.. بالنسبة لي هو بدون لينين صفر كبير".

كما أوضح أيمن بهجت قمر في منشور له، أمس الأحد، أن رأيه السابق جاء في صفحة خاصه عند صديق، ثم كرر أنه غير مقتنع بمحمد صبحي كممثل من دون المؤلف الراحل لينين الرملي.

وأردف: "بالنسبة لي تجربة صبحي هي لينين وغير كده لا اللهم إلا قليل من الأعمال وله كل احترام أكيد".

وأكد صبحي لموقع "البوابة نيوز" أن ما "قاله أيمن بهجت قمر يعبر عن رأيه الشخصي، وأنه من حق أي شخص يقول رأيه طالما بالأدب والأخلاق، وأنا أحترم رأيه، لكن لا يوجد شخص كل الناس اتفقت عليه، فهناك من يتفق وهناك من يختلف".

واعتبر محمد صبحي أن الأعمال التي قدمها مع لينين الرملي من أكثر الأعمال التي يحبها ويعتز بها، وتتميز جميعها بجمال وروعة النص، لكنه لفت أيضا إلى أنه قدم من بعده مجموعة كبيرة من الأعمال قد تكون نالت إعجاب أشخاص آخرين غير أيمن بهجت قمر، منها على سبيل المثال مسرحيات "ماما أمريكا" و"سكة السلامة 2000" و"لعبة الست" و"كارمن" و"غزل البنات" و"خيبتنا"، ومسلسلات "ملح الأرض" و"سنبل بعد المليون" و"رحلة المليون" و"يوميات ونيس" بأجزائه السبعة و"فارس بلا جواد"، مرجحا أن يكون أيمن بهجت قمر لم يشاهد كل هذه الأعمال.

وكان صبري فواز صرح في حلقة السبت من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" أنه لا يحب محمد صبحي سواء على مستوى الفني أو الإنساني.

وعندما سئل فواز في البرنامج عن سبب عدم حبه لمحمد صبحي، أجاب أن ذلك يعود إلى تصرفات صدرت منه تجاه بعض الزملاء لم تعجبه، إلى جانب مواقف شهدها بنفسه، دون أن يتطرق لها.

وقال: "لا أحب طريقة عمل محمد صبحي، ولكني أحترمه كمخرج مسرحي كبير وكممثل كويس"، بحسب تعبيره.