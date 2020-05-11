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    الممثلة المصرية ياسمين صبري

    ماكياج ياسمين صبري وسيارة "البرنس" وقفازات "أم هارون"... أبرز كوارث دراما رمضان 2020

    © AFP 2020 / Kelly Sullivan
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    رمضان 2020 (97)
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    لا يخلو موسم دراما شهر رمضان في كل عام من أخطاء فنية وإخراجية غير مقصودة، إما بسبب تسّرع صناع تلك المسلسلات من أجل اللحاق بعرضها، أو بسبب ساعات التصوير الطويلة التي تتسبب في فقدان التركيز، لكن يظل المشاهد دائما هو الراصد لتلك الهفوات.

    ونرصد في السطور التالية كوارث فنية وقعت فيها مسلسلات رمضان 2020، والتي حازت على قدر كبير من اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي:

    ماكياج كامل بعد الحادث

    أثارت الممثلة ياسمين صبري سخرية الجمهور بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسلها "فرصة ثانية"، وذلك بعد ظهورها في أحد مشاهدها وهي تضع ماكياجها بالكامل عقب تعرضها لحادث سيارة، بينما ترقد في المستشفى، الأمر الذي جعل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يتهمون صناع المسلسل بعدم المصداقية.

    تحول سيارة بعد النصليح

    فوجئ المتابعون لمسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان بمشهد يظهر فيه كسمكري سيارات وهو يحوّل سيارة من طراز "كيار ريو" تعرضت لحادث إلى "هيونداي ألنترا" بعد تصليحها.

    علم بالمقلوب

    أصيب عدد كبير من متابعي مسلسل "فلانتينو" للنجم المصري المخضرم عادل إمام، بحالة من الدهشة والغضب، بسبب خطأ وصفوه بالفادح في أولى حلقات المسلسل ضمن دراما "رمضان 2020".

    وعند عرض الحلقة الأولى من مسلسل فلانتينو، ظهر في أحد المشاهد، لمدرسة "فلانتينو" الدولية، علم مصر بجوار علم بريطانيا.

    ولكن، وفق موقع "في الفن"، فتم رصد علم مصر مرفوعا بالمقلوب، حيث ظهر ترتيب ألوان علم مصر "الأسود ثم الأبيض ثم الأحمر" وليس ترتيبه المعروف "الأحمر ثم الأبيض ثم الأسود".

    ووصف عدد من متابعي مواقع التواصل أن هذا الخطأ، ربما يكون ناجم عن سوء تركيز من مخرج العمل، رامي إمام، ولكن وصفوه بالخطأ الفادح، خاصة وأنه يأتي مع "علم مصر".

    سيارة في الزمن الخطأ

    تعجب مشاهدو مسلسل "النهاية" من بطولة الفنان يوسف الشريف بوقوفه في أحد المشاهد بجوار سيارة "بي إم دابليو" موديل 2014، رغم أن أحداث المسلسل تدور في المستقبل عام 2120، ليشير بعض مستخدمي مواقع التواصل أن السيارة عمرها يزيد عن الـ 100 عام.

    أخطاء طبية

    يظهر الممثل محمد عادل في أحد مشاهد مسلسل "حب عمري" وهو يضع "كانيولا طبية" في يد بعد تعرضه لحادث، ولكنها تظهر بشكل خاطئ عكس اتجاه الدم.

    خطأ طبي آخر في مسلسلات رمضان 2020، وهو تركيب وصلات جهاز تخطيط القلب في ذراع محمد رمضان بدلا من صدره في مسلسل "البرنس".

    قفازات "أم هارون"

    بخلاف إثارته للجدل بسبب مضمونه واتهامه بالدعوة للتطبيع مع إسرائيل، فإن مسلسل "أم هارون" تضمن أخطاء فنية أثارت السخرية، منها المشهد الذي تظهر فيه الفنانة الكويتية حياة الفهد في أحد مشاهده وهي ترتدي قفازات ذات الاستخدام الواحد، وقال عدد من مستخدمي "السوشيال ميديا" أن أحداث المسلسل تدور في أربعينيات القرن الماضي في حين اخترعت هذه القفازات في الستينيات.

    طفل دينا الشربيني

    تعرضت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، للسخرية بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسلها "لعبة النسيان"، وذلك بعد ظهورها في أحد المشاهد وهي تستفيق بعد عملية ولادتها، ثم تحمل رضيعها، ولكن يكتشف المشاهدون أن عمر الطفل الذي تم إحضاره للتصوير يتجاوز عدة أشهر وليس حديث الولادة.

    أخطاء "الاختيار"

    ارتكب 3 من ضيوف شرف مسلسل "الاختيار" أخطاء فنية، وهم إياد نصار وماجد المصري، اللذان ظهرا بتصفيفة شعر غير معتادة بين أفراد الجيش المصري.

    والطول المحدد للشعر في الجيش المصري الحد الأدنى له (1 ميري) والحد الأقصى (6 ميري).

    كما وقع الممثل محمد إمام في خطأ عندما ظهر وهو يطلق النار من سلاحه الآلي، دون أن يقوم بإنزال "زر الأمان"، والذي من المفترض أن يمنع البندقية من إطلاق الرصاص.

    دعاء ديني خاطئ

    ​تسبب مشهد لإحدى بطلات المسلسل الخليجي "محمد علي ورد" (الممثلة فاطمة الحوسني) وهي تناجي ربها بشكل خاطئ في إحداث موجة من الهجوم على صناع المسلسل والقائمين عليه.

    وتظهر الحوسني في المشهد وهي تقول: "يا منجي يوسف من بطن الحوت"، بدلا من القول "يا منجي يونس".

    ودفع الخطأ بوزارة الإعلام الكويتية للاعتذار في بيان رسمي، والذي قالت فيه: "إن خطأ غير مقصود ورد بحلقة يوم الأحد في مسلسل ⁧‫"محمد علي ورد"،⁩ وأحيل الموضوع إلى لجنة التحقيق التي شكلها الوزير بشأن إجازة نصوص ومشاهدة أعمال رمضان".

    أما على على مستوى برامج رمضان 2020، فقد تداول مستخدو مواقع التواصل الاجتماعي صورة نت حلقة الفنان حسن الرداد من برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" من تقديم الفنانة فيفي عبده، والتي يظهر فيها أحد مصوري البرنامج في مرآة داخل الفيلا التي يتم التصوير فيها، الأمر الذي جعل أصابع الاتهام تشير إلى أن المقالب مفبركة، ولكن نفت فيفي عبده تلك المزاعم.

    الموضوع:
    رمضان 2020 (97)

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    الكلمات الدلالية:
    فيفي عبده, الكويت, مسلسلات رمضان, مسلسلات, محمد إمام, ياسمين صبري, دينا الشربيني, عادل إمام, محمد رمضان, رمضان 2020
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