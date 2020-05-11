انتشار مقاطع فيديو تظهر جثثا مكدسة بجوار مرضى كورونا في مستشفيات الهند

انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عدداً من الجثث المتروكة على أسرّةٍ بجوار مرضى فيروس كورونا، في أحد المستشفيات الواقعة في الهند، لتثير فزع في البلاد وتكشف عن حجم المعاناة التي يشهدها النظام الصحي في بعض المناطق، في التعامل مع الوباء.

وذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أن المقاطع قد تم تصويرها في مستشفى "سيون" بمدينة مومباي، وأظهرت جثثاً ملفوفة بأغطية بلاستيكية سوداء، مرصوصة بجوار المرضى الذين يخضعون للعلاج، كما شُوهدت عائلات المرضى المترددين عليهم وهم يتحركون في جناح المستشفى، في حين ترقد الجثث على مقربة منهم.

​وانتشرت صور مماثلة من مستشفى "كيم" بولاية مومباي، بعد بضعة أيام فقط من انتشار لقطات مستشفى سيون، تظهر مرضى فيروس كورونا وهم يرقدون في نفس الجناح بجوار جثة مريض تُوفي بسبب الفيروس.

وتأتي تلك المشاهد في وقت بلغ فيه عدد الإصابات في الهند نحو 67152 حالة إصابة، و2206 حالة وفاة حتى 11 مايو/أيار الحالي.