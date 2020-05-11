شريهان تتصدر الترند بسبب مقطع مصور نادر

رغم غيابها عن الأضواء لسنوات، إلا أن الفنانة المصرية شريهان أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد تداول مقطع مصور نادر لها من إحدى حلقات فوازيرها لشهر رمضان.

ويعكس تداول المقطع المصور اشتياق المشاهدين لعودة شريهان من جديد، والتي هي من أهم رموز شهر رمضان، بفضل فوازيرها التي ظلت تقدمها على الشاشة الصغيرة لسنوات.

ويعرض المقطع المصور كواليس فوازير شريهان "حاجات ومحتاجات"، ويشمل ذلك إجراء لقاء معها.

View this post on Instagram A post shared by @sherihan_world on May 10, 2020 at 8:26am PDT من ناحية أخرى، عبرت شريهان عن حبها للفنانة المصرية، نيللي كريم، بالدعاء لها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي. من ناحية أخرى، عبرت شريهان عن حبها للفنانة المصرية، نيللي كريم، بالدعاء لها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وغردت شريهان: "أن يُقال اسمك في دعاء أحدهم كل يوم و أنت لا تشعر .... نيللي كريم اللهم الخير كل الخير والسعادة والصحة والنجاح والحب والسلام والسلامة من كل شر هي وجميع أبنائها وأسرتها الكريمة وأحبائها جميعاً اللهم إني أحبها فيك .. إحفظها يارب العالمين واحميها بعينك التي لا تغفل ولا تنام أبدا".

أن يُقال اسمك في دعاء أحدهم كل يوم و أنت لا تشعر .... #نيللي_كريم اللهم الخير كل الخير والسعادة والصحة والنجاح والحب والسلام والسلامة من كل شر هي وجميع أبنائها واسرتها الكريمة وأحبائها جميعاً اللهم إني أحبها فيك .. إحفظها يارب العالمين واحميها بعينك التي لا تغفل ولا تنام أبداً. — Sherihan (@Sherihan) May 10, 2020

​وتشارك نيللي كريم في موسم رمضان 2020 بمسلسل "بـ100وش"، إلى جانب آسر ياسين ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، وعلا رشدي، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية نيللى كريم الكوميدية، حيث تدعى "سكر" وتعمل فى صالون تجميل نسائي، إلا أنها تحب النصب، فتسعى لإجراء عمليات احتيال وسرقة، تمكنها من جني الأموال، لتتمكن من شراء صالونها الخاص.

وكان من المفروض أن يعرض المسلسل فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وقررت الشركة المنتجة تصويره وعرضه رمضان الحالي.