زلزال يضرب وادي الأردن وآخر يهز اليابان

سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الاثنين، حدوث زلزال في منطقة وادي الأردن فيما رصد زلزال آخر في اليابان في نفس التوقيت.

وضرب زلزال بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة وادي الأردن، على بعد 24 كيلومترا غرب مدينة إربد.

وأشار مرصد الزلازل الأردني إلى عدم تسجل أية إصابات أو أضرار في المنطقة نتيجة الزلزال الذي وقع شمال البلاد، بحسب صحيفة "سبق".

ومن جهة أخرى أعلنت اليابان عن حدوث زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شرق اليابان اليوم.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان لها نشر اليوم، إن مركز الزلزال الذي ضرب المنطقة، صباح اليوم، كان قبالة ساحل مقاطعة إيباراكي وعلى عمق 50 كيلومترًا شمالي طوكيو، ولم تطلق الوكالة تحذيرا حول حدوث موجات مد عملاقة "تسونامي" نتيجة الهزات الزلزالية، ولم يسجل وقوع ضحايا.

وتشهد المنطقة العربية سلسة زلازل، كان آخرها قبل أيام، عندما أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية، السبت الماضي، تسجيل محطات الرصد الزلزالي، لهزة أرضية صغيرة في منطقة عسير.

وأشارت الهيئة في تغريدة لها عبر "تويتر"، إلى أن مركز الهزة يبعد 16 كيلومترا شرق محافظة خميس مشيط، بقوة 3.45 على مقياس ريختر، وعمق 6 كيلومترات.