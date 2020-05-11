الموت يفجع النجم الكوميدي الأمريكي بن ستيلر

توفي الممثل الأمريكي الكوميدي، جيري ستيلر، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 92 عاما، لأسباب طبيعية.

وأعلن عن النبأ الممثل الكوميدي بن ستيلر نجل الممثل الراحل عبر حسابه على موقع "تويتر".

وغرد: "إني حزين للغاية لكي أعلن وفاة والدي جيري ستيلر، الذي رحل نتيجة أسباب طبيعية".

وتابع ستيلر عن والده: "لقد كان أبا وجدا عظيما، وزوجا متفانيا لوالدتي آن لما يقارب 62 عاما، سنفتقده بشدة، أحبك يا أبي".

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 — Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020

وتألق جيري ستيلر مع زوجته آن ميرا على خشبة المسرح والتلفزيون في الستينيات من القرن الماضي، بأدائهم للمنولوجات الكوميدية سويا.

وشارك جيري ستيلر في مسلسل "السيت كوم" الأمريكي الشهير "ساينفلد"، من إنتاج تسعينيات القرن الماضي، والذي لعب في أحداثه دور والد "جورج كوستانزا" غريب الأطوار.

Today the world lost Jerry Stiller. Growing up the show 'Seinfeld' played a major part in my life. Jerry Stiller's character Frank Costanza was amongst my favourites. I am saddened to hear of his passing. Rest in peace Jerry Stiller. May you find your serenity now. #JerryStiller pic.twitter.com/mTVTiwSl8j — Luke (@YoLukeyDude) May 11, 2020

So long, Jerry Stiller. Thanks for all the comedy on Ed Sullivan. Thanks for Festivus, Serenity Now and being that crazy father-in-law in the basement. Hope you and the lovely Anne Meara are having a laugh. https://t.co/Rbi0Ph5b7c pic.twitter.com/9iIGjl14wH — Kevin Cole (@KevinColeOmaha) May 11, 2020

كما ظهر الراحل مع نجله بن ستيلر في فيلمه الكوميدي "The Heartbreak Kid" من إنتاج 2007، وجسد فيه والده أيضا.