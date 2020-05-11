بسبب "البرنس"... وفاء عامر تدخل في نوبة بكاء

نشر عمر فوزي ابن الفنانة وفاء عامر عبر حسابه على موقع "غنستغرام" فيديو لوالدته التي دخلت في نوبة بكاء من شدة التأثر بنهاية إحدى حلقات مسلسل "البرنس".

وكتب عمر "ماما بتنسى أنه تمثيل، بصراحة البرنس رقم 1 مفيش كلام".

View this post on Instagram بكاء وفاء عامر بسبب مشهد تمثيلي A post shared by Fanonline (@fanonline1) on May 11, 2020 at 4:40am PDT

يذكر أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، ومجموعة من النجوم.