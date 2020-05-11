نجم مسلسل "الاختيار" يكشف حقيقة انتمائه لجماعة الإخوان

علق الممثل الصاعد أحمد الرافعي، الذي لفت الأنظار له بمشاركته في مسلسل "الاختيار"، على أنباء انتمائه لجماعة الإخوان المحظورة في مصر.

وكتب الرافعي عبر حسابه على موقع فيسبوك: "لمن يهمه الأمر. أقر أنا المواطن أحمد الرافعي المصري المسلم الذي تربى ونال تعليمه الأساسي في مدارس الرهبان ونشأ كما ينشأ كل مصري على حب كل ما هو مصري".

وتابع الرافعي "وأنني لم أكن في يوم من الأيام و لن أكون إن شاء الله منتميا لأي من التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المنحرفة المتطرفة سواء من تطرف منها يمينا كالخوارج التكفيريين، الإخوان أو المتمسلفة أو يسارا كمن يسمون أنفسهم بالحداثيين وأشباههم".

وأضاف "وأنني ككل مصري مسلم بسيط لا أعرف لديني مرجعية علمية فكرية سوى الأزهر الشريف أبجل إمامه ومشايخه وكذلك ككل مصري أقدس جيشي الوطني أفرادا وقادة".

وأتم الرافعي "لم ألق شرفا في حياتي المهنية كشرف اشتراكي في عمل يخلد سيرة الأسطورة ابن القوات المسلحة المصرية الشهيد أحمد منسي، وهو شرف لو تعلمون عظيم".

يذكر أن الرافعي شارك في مسلسل "الاختيار" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي.