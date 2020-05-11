أحمد مكي يعوض غيابه في رمضان بـ"زمان"

عوّض الفنان المصري، أحمد مكي، غيابه عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2020، بصورة نادرة له شاركها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".

ويظهر مكي في الصورة التي نشرها، اليوم الاثنين، وهو بسن صغير، ليستعيد الذكريات معها، ويعلق عليها بكلمة "زمان".

كما استخدم أحمد مكي مع الصورة هاشتاغات مثل "أيام الدراسة" و"زمان" و"ذكريات" و"طاقة إيجابية".

وكانت آخر مشاركة لأحمد مكي في موسم دراما رمضان بعام 2017 بمسلسل "خلصانة بشياكة"، والذي تشاركه بطولته الممثلة دينا الشربيني.

واعتاد أحمد مكي أن يطل على المشاهدين في رمضان من كل عام بالمسلسل الكوميدي "الكبير أوي"، الذي يعد من أسباب نجاحه وشهرته، وعُرض آخر أجزائه في 2015.

يشار إلى ان آخر ظهور فني لأحمد مكي في مسرحية "حزلقوم"، التي عرضت بمنطقة الرياض بوليفارد، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد ومحمد سلام وسليمان عيد وميرنا جميل، وهي من إخراج كريم سامي.