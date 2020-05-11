جامعو القمامة يشيدون بمسلسل في رمضان 2020... فيديو

وشارك بطل المسلسل أوس أوس مقطع مصور عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي للشيف المصري الشهير، علاء الشربيني، وهو يسأل جامعو قمامة عن رأيهم في العمل الفني، ليبدوا إعجابا به، وأكدوا أنه يعبر عن حياتهم تماما، وأنهم حريصون على متابعة أحداثه.

من جانبه، عبّر أوس أوس عن سعادته الغامرة بفيديو علاء الشربيني، وكتب له: "أنت فرحتني قوي بالفيديو ده والحمد لله إن المسلسل واصل ولامس الناس، شكرا مراسلنا أكبر شيف في مصر علاء الشربيني".

ويشهد مسلسل "2 في الصندوق" على أول بطولة تلفزيونية لنجما فرقة "مسرح مصر"، أوس أوس وحمدي الميرغني.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن أحداث المسلسل تدور في إطار فانتازي كوميدي، حول "زيكا" و"شوقة" اللذان يعملان في جمع النفايات، ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل، بينما لا يمتلكان أي مقومات لذلك.

لكن تتبدّل أحوال "زيكا" و"شوقة" للأبد بعد ظهور والدهما الحقيقي، وهو ما ينتج عنه العديد من المواقف الكوميدية.

© Photo / MBC الملصق الدعائي لمسلسل "2 في الصندوق"

ومسلسل "2 في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويشارك في بطولته صلاح عبد الله وبيومي فؤاد وحجاج عبد العظيم، وانتصار ومحمود البزاوي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف مثل المطرب مصطفى قمر ومحمد ممدوح، ومحمد عبد الرحمن.