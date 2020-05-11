هكذا احتفل محمد رمضان بتصدر "البرنس" ترند "غوغل"

وبمناسبة تصدر الحلقة الـ17 من المسلسل محرك البحث "غوغل" في مصر، فقد احتفل محمد رمضان عبر خاصية "الستوريز" على حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وشارك رمضان مقطع مصور يتضمن صورة لقائمة ترندات "غوغل" ليوم 17 رمضان الموافق 10 مايو/ أيار الجاري، والتي تبين احتلال الحلقة للمركز الأول، بينما وضع في الخلفية أغنيته الشهيرة "نمبر وان".

© Photo / mohamedramadanws/ Instagram احتفال محمد رمضان بتصدر مسلسله "البرنس" ترندات "غوغل"

وحقق مسلسل "البرنس" منذ بداية عرضه في شهر رمضان إشادات، سواء لقصته أو السيناريو الخاص به، أو عن أداء بعض الممثلين المشاركين فيه، مثل أحمد زاهر وسلوى عثمان.

وتتناول أحداث مسلسل "البرنس" شاب يدعى "رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان، يعمل سمكري في ورشة والده لكنه يتحمّل مسؤولية أسرته وأشقائه الستة بعد وفاته، ويدخل في خلافات مع شقيقته التي تلعب دورها الفنانة دنيا عبد العزيز.

ومسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان والفنانة اللبنانية نور وعبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز، وهو تأليف وإخراج محمد سامي.

ويعرض مسلسل "البرنس" على فضائية "دي إم سي" المصرية وعلى شبكة "أو إس إن" المشفرة.