"سيلفي" مع جثة أيتن عامر بعد انتحارها في مسلسل ياسمين صبري

كانت شخصية "ريهام" التي تلعبها الفنانة أيتن عامر في أحداث مسلسل "فرصة ثانية" المعروض طوال شهر رمضان، ومن بطولة ياسمين صبري، محور اهتمام العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والذي استمر حتى بعد مشهد انتحارها الصادم.

ومن أجل تخفيف وقع مشهد انتحار "ريهام" على متابعي المسلسل، شارك بطل المسلسل الممثل الشاب أحمد مجدي عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة "سيلفي" له مع جثة أيتن عامر في كواليس مشهد انتحارها بالحلقة الـ16.

وعلق مجدى على الصورة مازحا: "هتوحشيني يا رورو"، لترد أيتن عامر عليه: "لا جيالك تاني متخافش".

View this post on Instagram هتوحشيني يا رورو 😈⠀ ⠀ #فرصة_تانية A post shared by Ahmed Magdy (@ahmedmagdy.official) on May 10, 2020 at 1:36pm PDT

ومسلسل "فرصة تانية" من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

تدور أحداث المسلسل حول "ملك" التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.