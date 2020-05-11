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    قائمة بأفضل 13 طعاما منزليا لشعر صحي ورائع

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    تحتاج بصيلات الشعر لغذاء مستمر، مثلها مثل بشرة الإنسان وأعضائه الداخلية، خصوصا أن الشعر معرض بشكل دائم للعوامل الخارجية.

    واعتبر الباحثون أن النظام الغذائي يلعب دورا محوريا في صحة الشعر، وتناول الإنسان لبعض الوجبات يمكن أن يساهم في إكساب الشعر رونقا ومظهرا جميلا.

    أدوية، دواء، حبوب
    © flickr.com / zippythesimshead / capsules
    أعراض وأسباب نقص معدن الزنك المسؤول عن المناعة في جسم الإنسان
    ونشرت صحيفة "stylecraze" بحثا أجراه خبراء متخصصون في مجال الصحة والجمال، أشاروا فيه إلى وجود قائمة من الأطعمة التي يمكن أن تكون ضرورية جدا لصحة الشعر ورونقه، وتضمنت هذه القائمة 13 وجبة أو فاكهة أو نوع محدد من الطعام، وهي:

    الأفوكادو

    تحتوي فاكهة الأفوكادو على مغذيات مثل الكالسيوم وفيتامين "ب 12" وكميات ضئيلة من الزنك والريبوفلافين والثيامين وفيتامين "أ" وفيتامين "ج" وفيتامين "هـ" وفيتامين "ب 6" والحديد والمغنيسيوم، وكل هذه العناصر الغذائية تساعد على نمو الشعر وتقليل تساقطه بالإضافة لاحتوائه على مضادات أكسدة.

    البقوليات

    تعتبر البقوليات من الأصناف الغنية بالبروتين، وتحتوي على "الجينيستين"، والذي يمنع نشاط المواد المسببة لتساقط الشعر، وتحتوي البقوليات أيضًا على البروتين اللازم لنمو الشعر وتحسين صحة الشعر، كما أنها تحتوي على الزنك والبيوتين، ويسبب نقص البيوتين هشاشة في الشعر.

    التوت

    يحتوي التوت على نسبة عالية من فيتامين "سي" بالإضافة لفيتامين "ج" والذي يساعد على إنتاج الكولاجين المسؤول عن تقوية بصيلات الشعر، وأظهرت الدراسات أن مستخلصات التوت الأسود تقلل من تساقط الشعر.

    البيض

    يعتبر البيض من المواد الغنية بالبروتين، ولهذا السبب يستخدم غالبًا في منتجات العناية بالشعر، أظهرت الدراسات أن صفار البيض يحفز نمو الشعر في خلايا الجلد، وأن البيض يجعل الشعر أكثر لمعانا ويمنحه القوة ويمنع تقصفه.

    الأسماك

    تحتوي الأسماك على أحماض أوميغا الدهنية التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الشعر، وتساعد أحماض "أوميغا 3" في منع تشكل الهرمون المسؤول عن تساقط الشعر في الجسم، وغالبًا ما تستخدم مكملات زيت السمك لتحسين الشعر وإعطائه اللمعان والقوة.  

    الخضار

    تحتوي الخضروات الورقية، مثل اللفت والملفوف والسبانخ وما إلى ذلك، على مغذيات مثل حمض الفوليك والبيوتين التي تساعد على الحفاظ على شعر صحي، والتي تدخل في تصنيع أغلب مجملات الشعر والبشرة.

    المكسرات

    تحتوي المكسرات على كمية جيدة من السيلينيوم، مما قد يساعد في الحفاظ على صحة فروة الرأس والشعر كما أنها تحتوي على حمض "ألفا لينولينيك" والزنك، مما يساعد على تغذية الشعر وترطيبه بشكل دائم.

    المحار

    يحتوي المحار على مجموعة فيتامينات (أ ، ب ، ج)، كما أنها تحتوي على بروتين يمكن أن يساعد في تقوية الشعر وتحسين صحة الشعر، وجميع هذه الفيتامينات والبروتينات تقوي بصيلات الشعر وتمنع تساقطه.

    لحم الدجاج

    الكميات الكبيرة من البروتينات الموجودة في لحوم الدجاج، وتوفر هذه اللحوم في الأسواق يجعلها مصدرا جيدا وسهلا للوصول إلى البروتينات الضرورية لصحة الشعر، وبالتالي إدخالها في الوجبات أسبوعيا يمكن أن يحسن جودة الشعر.

    حبوب أدوية
    facebook/Les femmes algériennes
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    البذور

    أشارت العديد من الدراسات إلى دور بذور الحلبة لتحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه، وبينت الدراسة أن الحلبة نشطت نمو الشعر عند بعض الحيوانات التي طبقت عليها الدراسة، كما أظهرت زيوت بذور الكتان تحفيزًا كبيرًا لنمو الشعر عند الأرانب، وأشارت إلى أن بذور عباد الشمس يمكن أن تساعد في تحسين جودة الشعر.

    البطاطا الحلوة

    تحتوي البطاطا الحلوة على الحديد والزنك والكالسيوم، مما يساعد على تقليل تساقط الشعر، وتحتوي أيضا على مضادات أكسدة، تمنع الإجهاد التأكسدي الذي يسبب تساقط الشعر، ولها خصائص جيدة مضادة للالتهابات، وتساعد على تخفيف تهيجات فروة الرأس وتقليل الحكة.

    الفواكه الاستوائية

    تعتبر الفواكه الاستوائية غنيه بفيتامين "ج" الذي يحمي الشعر أثناء تعرضه للأشعة بمختلف أشكالها، ويلعب المانجو دورا محوريا في صحة الشعر لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامينات (سي و آ)، حيث يساهم فيتامين "آ" في تحفيز نمو الشعر، بينما يساهم فيتامين "سي" بتقليل نسبة تساقط الشعر.

    الحبوب

    تحتوي الحبوب على كميات كبيرة من "البيوتين"، لذلك فإن إضافة وجبات الحبوب إلى  النظام الغذائي قد يحمي الشعر على المدى الطويل، ويخفف من نسب تساقطه اليومية، وتحتوي الحبوب الكاملة على الزنك والحديد وفيتامين "ب" وتلعب جميعها دورا محوريا في صحة الشعر.

     

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    طعام, طب, صحة, الصحة
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