عمرو سعد ينشر صورة من كواليس "الاختيار"

وذهب سعد مع "المنسى"، الذي يجسد شخصيته أمير كرارة فى عملية القبض على "أبو صهيب" القناص التكفيرى بعدما حددوا المكان الذى يتواجد فيه لتلقى العلاج.
وفى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، قال عمرو سعد: "لم أتردد لحظة فى مشاركتى كضيف شرف بمسلسل الاختيار، وأعتبر هذا واجب وطنى"، مضيفا: "العمل يحمل رسائل شديدة الأهمية والتأثير، خصوصا وأنه يحكى عن واقع مجتمعى حدث بالفعل".
ولفت إلى أن "الفن مدين للوطن بأعمال كثيرة من هذه النوعية التى تخدم الوطن والصالح العام، وهذا يؤكد أهمية الفن وتأثيره ودوره فى المجتمع ورسائله التي تصل سريعا إلى الشعب".
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اللي يسبق التاني هناك يسلم علي الشهيد.....، سعدت بمشاركتي معاكم وربنا يلهمنا دايما الاختيار الصالح حتي لو كان صعب .، تحية لأرواح الشهداء الأحياء عند ربنا وتحيه للأبطال الأحياء بينا وشكرا لكل أسرة الاختيار واخواتي #امير_كرارة و#بيتر_ميمي #حسين_عسر وانا كضيف استمتعت 😊 كل النجاح والتوفيق ان شاء الله#الاختيار
ومسلسل "الاختيار" هو مسلسل مصري بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجى تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة "ON E" الساعة التاسعة مساء.
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