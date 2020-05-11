عمرو سعد ينشر صورة من كواليس "الاختيار"

نشر النجم المصري عمرو سعد صورة من كواليس مسلسل "الاختيار" برفقة المخرج بيتر ميمى، حيث ظهر كضيف شرف ضمن أحداث الحلقتين السابقتين واحتل "التريند".

وذهب سعد مع "المنسى"، الذي يجسد شخصيته أمير كرارة فى عملية القبض على "أبو صهيب" القناص التكفيرى بعدما حددوا المكان الذى يتواجد فيه لتلقى العلاج.

وعلق عمرو سعد، على صفحته إنستغرام: "اللى يسبق التانى هناك يعلم على الشهيد.. سعدت بمشاركتى معاكم وربنا يلهمنا دايما الاختيار الصالح حتى لوكان صعب، تحية لأرواح الشهداء الأحياء عند ربنا، وتحية للأبطال الأحياء بينا وشكرا لكل أسرة الاختيار وإخواتى أمير كرارة بيتر ميمى حسين عسر، وأنا كضيف شرف استمتعت كل النجاح والتوفيق إن شاء الله".

وفى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، قال عمرو سعد: "لم أتردد لحظة فى مشاركتى كضيف شرف بمسلسل الاختيار، وأعتبر هذا واجب وطنى"، مضيفا: "العمل يحمل رسائل شديدة الأهمية والتأثير، خصوصا وأنه يحكى عن واقع مجتمعى حدث بالفعل".

ولفت إلى أن "الفن مدين للوطن بأعمال كثيرة من هذه النوعية التى تخدم الوطن والصالح العام، وهذا يؤكد أهمية الفن وتأثيره ودوره فى المجتمع ورسائله التي تصل سريعا إلى الشعب".

ومسلسل "الاختيار" هو مسلسل مصري بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجى تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة "ON E" الساعة التاسعة مساء.