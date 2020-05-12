عرض أول مطعم ماكدونالدز بعد تجديده بسبب كورونا... فيديو

ويظهر على مقطع الفيديو، أنه تم وضع علامات التباعد الاجتماعي قبل دخول المطعم، ويستقبل موظف يرتدي القفازات، لكن من دون قناع الزائرين عند المدخل. كما هناك شاشة واقية بين الموظفين والضيوف.

ويمكن للزوار اختيار الأطباق بشكل إلكتروني، وبعد ذلك يتم تخصيص رقم خاص لهم، مما يسمح الجلوس والانتظار على الطاولات. ويقدم الموظف الطعام على عربة خاصة عندما يكون الطلب جاهزًا، وعلى العملاء أخذ طعامهم بأنفسهم.

بدأت ماكدونالدز في اتخاذ إجراءات السلامة بسبب انتشار فيروس كورونا. على سبيل المثال، منعت الشركة في أمريكا الجلوس في المطاعم، بدأ العملاء في أخذ الطعام معهم أو الطلب من خلال خدمة التوصيل.

في وقت سابق، وقفت طوابير هائلة من سائقي السيارات الجياع أمام مطعم ماكدونالدز، بعد أنباء عن إعادة افتتاحه في باريس.