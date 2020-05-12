نادية الجندي: جمالي طبيعي ولم أجر أي عمليات تجميل

أطلقت الفنانة المصرية نادية الجندي، تصريحات نارية هاجمت فيها من اتهمها بأنها أجرت عمليات تجميل كي تظهر مجددا في دراما رمضان.

ونفت نادية الجندي تلك الادعاءات في تصريحات تلفزيونية، قائلة: "عمري في حياتي ما قمت بعملية تجميل واحدة، فجمالي طبيعي".

وتابعت الفنانة المصرية: "يمكن أن تبحثوا عن أي صور قديمة لي، ومن يجلس على السوشيال ميديا يقوم بعمل ذلك بكل سهولة ويقارنوا صور الفنانين قبل وبعد عمليات التجميل".

واستمرت نادية الجندي، قائلة: "ستجدوا أنفي كما هو وفمي كما هو وعيني كما هي، لم أتغير ولم أجر أي عمليات تجميل".

وأوضحت نادية الجندي: "أصلا أنا أخاف جدا من أي عمليات وتحديدا عمليات التجميل، لأن ملامح وجهي تعودت عليها، وأنا نجحت بتلك الملامح ولن أغيرها، وكل ما أفعله أني أتناول فيتامينات وكريمات للوجه وقد أجري بوتوكس فقط".

وقالت نادية الجندي إنها في السابق فكرت في أن تجري عملية تجميل لتغيير شكل أنفها وفمها، مضيفة: "لكني وجدت أن شكلي الأصلي أفضل، فهذا هو من شكل شخصيتي، وتركت أنفي كما هي رغم أنها طويلة نسبيا، لكنها تعبر عن شخصيتي".

وكشفت نادية الجندي عن تجهيزها مشروعين لفيلم ومسلسل درامي من إنتاج محمد مختار.

وأتمت قائلة: "لا أغيب بالخمس سنوات بعد الآن، سأكون موجودة معكم كل عام".

وتقوم نادية الجندي هذا العام ببطولة مسلسل "سكر زيادة" بجانب عدد من الفنانات المخضرمات مثل نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، ومن إخراج وائل إحسان.