ملحن مصري كبير يكشف لإيناس الدغيدي تعرضه للضرب من قبل بلطجية وحرمانه من رؤية ابنته

قال الملحن المصري حلمي بكر، إنه تعرض للضرب المبرح من قبل بلطجية.

وتابع حلمي بكر في حديثه إلى برنامج شيخ الحارة والجريئة، المذاع على فضائية القاهرة والناس المصرية، إن طليقته أحضرت بلطجية لضربه.

واستغرب حلمي باكيا من أن "هناك من يشجع القيام بذلك، لرجل كبير له اسم مثله".

وفي البرنامج الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، أكد بكر أن طليقته قطعت الاتصال بينه وابنته التي تقول له إنها تراه في حلمها دائما.

ووجه حلمي بكر نداء إلى المسؤولين حول ابنته، وقال:"ابنتي قمة من الذكاء، وهي موجودة مع والدتها منذ ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. هذا الأسبوع تعرضت للضرب من "بلطجية" والمحاضر موجودة".

وتابع بكر:"أرغب في دفع عدد كبير من المغنين للعودة إلى منازلهم، ولكن إذا سميت واحداً منهم فسيشتهر وينجح ويرفع من أجره، المطلوب من المطربين "القبول والذكاء والإدارة".