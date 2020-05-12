تصوير مسلسل "ليالينا 80" لغادة عادل ينتهي مع حلول عيد الفطر

لن ينتهي صناع مسلسل "ليالينا 80" من بطولة الفنانة المصرية، غادة عادل، من تصوير كافة مشاهده قبل عيد الفطر.

وسيستمر تصوير المسلسل 10 أيام، حتى ينتهي فريق العمل من التصوير كاملا، بحسب مصادر لـ صحيفة "النهار" اللبنانية.

وعلى التوازي، يواصل صناع المسلسل الإسراع في مونتاج حلقاته وتسليمها إلى الفضائيات.

وتدور أحداث مسلسل "ليالينا 80" في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، إذ يتناول الحياة الاجتماعية في هذه الفترة، مع تصاعد الصراعات والحوادث طوال الحلقات.

يشار إلى أن الفنان خالد الصاوي لفت في حوار لمجلة "لها" إلى أنه شارف على الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل "ليالينا 80"، موضحا أنه سينتهي من تصوير مشاهده بالكامل بعد عدة أيام.

والمسلسل من بطولة غادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوي وصابرين ونورهان ومحمد الشقنقيري، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي" لتامر مرسي.