الملحن المصري حلمي بكر يكشف أسرارا جديدة عن هجومه على عمرو دياب... فيديو

كشف الملحن المصري، حلمي بكر، أسرارا جديدة عن هجومه على المطرب، عمرو دياب.

وقال بكر في حلقة، أمس الاثنين، من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" إن سبب خلافه مع عمرو دياب هو تدخّل الأخير في التلحين.

وأفصح أنه تعاون مع دياب في أغنية عمرها 30 عاما، ولكن لم تظهر إلى النور لأن عمرو دياب "بيحط مناخيره" لحنيا (تدخّل في وضع الألحان)، وهو الأمر الذي يرفضه حلمي بكر تماما.

وأشار إلى أن الأغنية من كلمات الشاعر الراحل، مجدي النجار، ويمتلك بروفات تحضيرها بصوت عمرو دياب في منزله.

واختار حلمي بكر في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المطربة، آمال ماهر، كأهم الأصوات النسائية المصرية في الوقت الحالي.

وأوضح أن آمال ماهر تتميز بإبداعات حسية، لكن ينقصها حُسن الإدارة، بحسب قوله.