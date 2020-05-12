عذر طبي يجبر نجمة مصارعة حرة شهيرة على التخلي عن لقبها

أجبرت نجمة المصارعة الشهيرة، بيكي لينش، على التخلي عن لقبها كبطلة "راو" للسيدات، بسبب عذر طبي.

وأعلنت لينش (33 عاما) من داخل الحلبة، أمس الاثنين، أنها ستضطر للتخلي عن اللقب واعتزال المصارعة بصورة مؤقتة بسبب ظروف حملها بطفلها الأول من خطيبها نجم المصارعة الأمريكي، سيث رولينز.

وعقب إعلان بيكي لينش عن حملها داخل صالة تخلو من الجماهير للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، ذهب اللقب مباشرة إلى المصارعة اليابانية أسكا، التي غمرتها السعادة فور علمها بحمل صديقتها وسارعت بتهنئتها.

View this post on Instagram #TheMan is going to be a mother. Congratulations,@beckylynchwwe! A post shared by WWE (@wwe) on May 11, 2020 at 5:33pm PDT

وتعد الأيرلندية بيكي لينش المهيمنة على بطولة "راو" للسيدات لأطول فترة في تاريخ شركة "WWE".

كما استطاعت لينش أن تصبح أول امرأة مصارعة تنضم إلى قائمة مجلة "فوربس" لأعلى نجوم المصارعة الحرة أجرا في 2020، وذلك عن تلقيها أجر 3.1 مليون دولار.

ونشأت علاقة بيكي لينش وسيث رولينز، العضو السابق في فريق المصارعة الثلاثي "ذا شيلد" في شهر مايو/ أيار 2019، وأعلنتا خطبتهما في أغسطس/ آب الماضي.