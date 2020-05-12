رامي عياش يتحدى "إغلب السقا" في حلقة الليلة... صور

يتحدى المطرب اللبناني، رامي عياش، الفنان المصري، أحمد السقا، في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج المسابقات الترفيهي "أغلب السقا"، المذاع طوال شهر رمضان.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن رامي عياش سيمر بالعديد من المنافسات في الحلقة أمام غريمه أحمد السقا للفوز بمبلغ 100 ألف جنيه، من أجل التبرع بها لإحدى الجهات الخيرية.

© Sputnik . MBC رامي عياش ورزان مغربي وأحمد السقا في "إغلب السقا"

ويشارك في تقديم برنامج "إغلب السقا"، الإعلامية اللبنانية، رزان مغربي، التي سبق وأن شاركت أحمد السقا بطولة فيلم "حرب أطاليا" إنتاج 2005.

© Sputnik . MBC رامي عياش ورزان مغربي وأحمد السقا في "إغلب السقا"

ويذاع البرنامج يوميا طوال شهر رمضان على فضائية "إم بي سي مصر".

ومن أبرز ضيوف برنامج "إغلب السقا" محمد هنيدي ونيللي كريم وغادة عبد الرازق وعمرو يوسف وعمرو سعد والمطرب اللبناني وائل جسار وقصي خولي ودرة والمطرب المصري حمادة هلال وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرون.

ويتبارى ضيف كل حلقة مع أحمد السقا على مدار ساعة كاملة في الكثير من المجالات غير المعتادة، حتى يتبرع الضيف في نهايتها بالمبالغ المالية التي فاز بها لإحدى الجهات الخيرية.