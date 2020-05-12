تبلغ من العمر 200 مليون عام... العثور على حفرية تؤرخ "عناق مميت" بين كائنين

شهدت الأرض قبل نحو 200 مليون عام، هجوما وحشيا تحت الماء في المحيط الأطلسي، حينما حاول مخلوق يشبه الحبار، مسلحا بعشرة مخالب مزودة بخطافات، افتراس سمكة.

وبحسب موقع "ساينس أليرت"، لف المخلوق المفترس ذراعيه الطويلتين حول رأس السمكة وقام بسحق جمجمتها.

ومات المفترس والفريسة عقب هذا العناق مميت، كما تحجرت أجسادهما المتشابكة تحت الأمواج.

Stunning Fossil Reveals Brutal Squid Attack From 200 Million Years Ago https://t.co/GKDDrq6ai4 — ScienceAlert (@ScienceAlert) May 11, 2020

وقال مالكولم هارت، عالم الحفريات بجامعة بليموث البريطانية، إن الحفريات التي تخص حيوانات مفترسة وتوثق مثل هذا الهجوم تكون نادرة للغاية.

وأوضح هارت "الحفرية تشير إلى هجوم عنيف يبدو أنه تسبب في نهاية المطاف في وفاة كلا الحيوانين والحفاظ عليهما معا".

Fossil tells story of brutal 200-million-year-old 'squid' attack https://t.co/JDV59MQusV pic.twitter.com/cDwdPFyoFS — MSN Singapore (@MSN_Singapore) May 7, 2020

ووجد هارت وفريق البحث أن المفترس كان نوعا من الحبار يبلغ طوله 40 سم، فيما كانت السمكة الفريسة جنسا منقرضا من أسماك "الأستروست" ويبلغ طولها 20 سم.

وقام هارت مع فريقه بتأريخ الحفرية بين 190 و200 مليون سنة، لتكون الأقدم للحبار.

وخمن الباحثون أن سبب موت المفترس هو أن السمكة كانت كبيرة عليه، ليغرق الثنائي سويا في قاع البحر.