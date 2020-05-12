بالفيديو... كيف تصنع كمامة قابلة للغسل في منزلك وتستخدمها بشكل دائم؟

تستعد دول عدة إلى تخفيف إجراءات الإغلاق تدريجيا بعد أسابيع من تطبيقه للحد من تفشي وباء كورونا، وذلك لمحاولة التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية التي ترتبت عليه.

وبينما تعتزم تلك الدول فرض غرامات على المواطنين حال ضبطهم غير مرتدي الكمامات وأقنعة الوجه بع تخفيف الإغلاق، وفي ظل النقص الحاد في المستلزمات والمعدات اللازمة للوقاية من التقاط العدوى، وارتفاع ثمن الكمامات لجأ كثيرون إلى صناعة كمامات من القماش، في حين يشتري آخرون كمامات يمكن إعادة استخدامها.

وبحسب موقع "بي بي سي" فإن كنت تجيد استخدام آلة الخياطة أو تستمتع بتقطيع القمصان القديمة أو كنت تبحث عن حل سريع، فالمبادئ العامة هي نفسها: كلما كثرت طبقات القماش كان ذلك أفضل. ويجب أن تكون الكمامة محتضنة للوجه بشكل محكم، ويجب أن تسمح لك بالتنفس بحرية.

وتوصلت إحدى الدراسات إلى أن أفضل المواد التي يمكن استخدامها في صنع الكمامات هي أنسجة القطن والحرير. ولكن يمكنك إستخدام أي قماش تجده في البيت.

هناك طرق كثيرة لصنع الكمامات، وتوجد نماذج كثيرة منها في منصات التواصل الاجتماعي، استمتع بمحاولة صنع واحدة منها، وتذكر أنك ستحتاج إلى أكثر من واحدة لكي تكون لك كمامة ترتديها عندما تغسل الثانية.

يمكن أن نستخدم في صنع كمامتنا "تي شيرت"، ومن الأفضل أن يكون مصنوعا من القطن أو من خليط من القطن والألياف الاصطناعية، كما يمكن استخدام الجوارب كذلك في صناعة الكمامات.

تنصح الحكومة البريطانية مواطنيها بغسل الأيدي أو استخدام مادة معقمة قبل ارتداء الكمامات وبعد نزعها، وتجنب لمس العين والأنف والفم في كل الأوقات، ووضع الكمامات المستعملة في كيس بلاستيكي حتى يمكن غسلها، مشددة على غسل الكمامات بشكل دوري، مع الملابس الأخرى باستخدام مساحيق الغسيل العادية.

يُنصح باستخدام الأقمشة القطنية في صناعة كمامة جديدة. وإذا لم يكن لديك أقمشة جديدة، يمكنك أيضاً استخدام الملاءات القديمة أو القمصان، على سبيل المثال، بحسب ما نشره موقع "دير شبيغل" الألماني.

ولا ينبغي استخدام الكمامات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن السنتين أو لأولئك الذين لا يستطيعون ارتدائها بإحكام.

ولكن بغض النظر عن نوع الكمامة، يتساءل كثيرون عن كيفية تعقيم هذه الكمامات لارتدائها بأمان من جديد، إذ إن إعادة استخدام الكمامة التي تحمل على سطحها فيروس كورونا دون تعقيم يشكل خطراً كبيراً على مرتديها.

بشكل عام يرى الخبراء أنه من الأفضل تنظيف كمامات القماش البسيطة في الغسالة عند درجة حرارة 60 درجة مئوية، لأن هذه الحرارة كفيلة بقتل الفيروسات والحصول على كمامة آمنة من جديد.

كما وتبعاً للمادة التي صنعت منها الكمامة، يمكن وضعها في الفرن لمدة 30 دقيقة عند 80 درجة مئوية لقتل الفيروس، أو غليها في قدر مليء بالمياه أو حتى معالجتها بالمكواة. غير أن بعض العلماء ينتقدون هذه الخطوات ولديهم بعض الشكوك حولها، ولكن ما لم يتم تلف الكمامة، ينصح بأي طريقة ممكنة لقتل الفيروس قبل إعادة استخدامها.