العرب يقاطعون "فيسبوك" بعد تعيين "متعاطفة مع الإخوان" في مجلسه الإشرافي... صور وفيديو

واعتبر الكثيرون أن تعيين كرمان في هذا الموقع من الممكن أن يروج لأفكار "الإخوان المسلمين" ضمن شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا في العالم، بحسب موقع "arabnews".
وأشار الموقع إلى أن كرمان كانت قد قطعت علاقتها سابقا بتنظيم "الإخوان المسلمين" في اليمن، وهي حركة إسلامية أسسها عبد المجيد الزنداني، الذي يظهر في قائمة الإرهاب العالمي الخاصة بواشنطن، بحسب الموقع.
Face of karman #حذف_الفيسبوك_بسبب_توكل_كرمان pic.twitter.com/vD5Hy9hfLl— mfageeh (@mfageeh3) May 9, 2020
واعتبر الكثيرون أن مقاطعة كرمان للحركة ماهي إلا عملية تجميلية من أجل صورتها في الخارج، في حين أشار موقع "dw" إلى أن كرمان نفت جميع هذه التهم أو أية علاقة لها بالتنظيم سابقا.
وقال غانم نسيبة، مؤسس إحدى شركات استشعار المخاطر في تصريح لموقع "arabnews"، حول الجدل الذي أثاره تعيين كرمان: "إنها (كرمان) لم تشجب الإيديولوجية المتطرفة للإخوان المسلمين".
Deleet#حذف_الفيسبوك_بسبب_توكل_كرمان pic.twitter.com/O8me6U2O3y— خالد احمد (@khli07) May 9, 2020
وأضاف نسيبة: "على العكس من ذلك، هي تواصل تبني خطاب الكراهية الذي كان علامة فارقة للإخوان بشكل عام".
ونشر الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورا وتغريدات ناشدوا فيها المتابعين بمقاطعة "فيسبوك" بعد قراره الأخير.
@Facebook@TawakkolKarman@Facebook and @TawakkolKarman go to hell#فيسبوك_يدعم_الإرهاب#توكل_كرمان pic.twitter.com/14ieGFR6nS— وردة حجازية 🌷 (@wardasma7) May 11, 2020
وتضمنت المنشورات صور كرمان وبعض الفيديوهات بتصريحاتها التي اعتبرها البعض تؤكد وجهة نظرهم.
#tawakkolkarman— عمر الحامد (@osalhamid77) May 10, 2020
#توكل_كرمان@Facebook
Tolerance fails Thus the obligation of tolerance leads inexorably to intolerance, turning the claim to be tolerant into a tautology, a statement that merely repeats “I am tolerant except about those things of which I am intolerant pic.twitter.com/ZSwO4Se0Ce
وكانت الناشطة السياسية اليمنية، توكل كرمان، قد انتقدت وسائل الإعلام السعودية، مشيرة إلى أنها تتعرض لحملة تحريض واسعة النطاق.
وقالت كرمان، في تغريدة لها: "أتعرض لتنمر واسع وتحريض فظيع من قبل الإعلام السعودي الموجه وحلفائه، المهم أن أسلم من المنشار الذي قُطعت به جثة المرحوم جمال خاشقجي، أنا ذاهبة إلى تركيا وأعتبر هذا بلاغ للرأي العام العالمي".
اتعرض لتنمر واسع وتحريض فظيع من قبل الإعلام السعودي الموجه وحلفائه، المهم أن أسلم من المنشار الذي قُطعت به جثة المرحوم جمال خاشقجي، أنا ذاهبة إلى تركيا وأعتبر هذا بلاغ للرأي العام العالمي.— Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) May 11, 2020
وأعلن "فيسبوك" عن تأسيس مجلس الإشراف على المحتوى الخاص بموقعي "فيسبوك" و"انستغرام"، في بداية الشهر الجاري، وتم اختيار كرمان كأحد أعضاء المجلس.
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