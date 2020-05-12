تجربة تظهر سرعة مروعة لانتشار "كورونا"... فيديو

بينت تجربة يابانية شارك فيها خبراء وبثها تلفزيون "إن إتش كي" العام مدى سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد، في حال عدم اتباع التدابير الوقائية.

وشارك عشرة أشخاص في التجربة، حيث طلب منهم الاجتماع على مأدبة طعام في بوفيه.

ثم قام أحد الخبراء بوضع مادة بيضاء على يد أحد المشاركين، وهو الذي لعب دور حامل الفيروس، ثم بدأ الجميع بتناول الطعام.

NHK conducted an experiment to see how germs spread at a cruise buffet.



They applied fluorescent paint to the hands of 1 person and then had a group of 10 people dine.



In 30 min the paint had transferred to every individual and was on the faces of 3.

pic.twitter.com/1Ieb9ffehp — Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) May 8, 2020

وبعد ثلاثين دقيقة قام الخبراء بإظهار أين تتواجد المادة، الأمر الذي أثار حيرة المشاركين، فقد أظهرت الأشعة فوق البنفسجية أن المادة انتشرت على جميع المشاركين، وكانت على أيديهم وثيابهم وفمهم.

وقال الباحث في علم الأوبئة، ماريوس غيلبرت، على "تويتر"، "في ثلاثين دقيقة، يمكن العثور على المادة عند جميع الأفراد وعلى وجوه ثلاثة منهم". كما شارك عالم الفيروسات، مارك فان رانست، التجربة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "تتساءلون لماذا نستمر في المطالبة بغسل اليدين؟ هنا الجواب".