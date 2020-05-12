إلغاء عزاء إبراهيم نصر... و"الثقافة المصرية" تنعيه بهذه الكلمات

أعلنت أسرة الفنان الكوميدي المصري، إبراهيم نصر، الذي توفي اليوم الثلاثاء داخل منزله، أنها لن تقيم عزاء له.

قالت إحدى أقارب الراحل إنه لن يتم إجراء أية مراسم خاصة بعزاء إبراهيم نصر بسبب فيروس "كورونا" المستجد، وأضافت أن العائلة ستكتفي بتلقي العزاء على المقابر وقت دفن جثمانه، بحسب موقع "العربية".

من ناحية أخرى، نعت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع الهيئات والقطاعات الفنان الراحل إبراهيم نصر، الذى غيّبه الموت اليوم 12 مايو/ أيار الجاري.

وقالت إن "الراحل أحد صناع البهجة فى عالم الكوميديا، ويعد أسلوبه فى التمثيل مدرسة مستقلة ومميزة".

ويعتبر الراحل إبراهيم نصر رائد برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"، التي ظل يقدمها خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، وكانت من أسباب شهرته ونجاحه.

واعتاد المشاهدون من نصر في بداية كل حلقة من حلقات البرنامج أن يشرح باختصار فكرة المقلب قبل أن يقول لهم جملته الشهيرة "ما تيجي نشوف".

وتميز إبراهيم نصر في برنامجه "الكاميرا الخفية" بالتنكر في شخصية السيدة "زكية زكريا" الشهيرة بجملة "يا نجاتي انفخ البلالين علشان عيد الميلاد"، التي استثمر نجاحها الكبير بتقديم فيلم مستقل عنها بعنوان "زكية زكريا في البرلمان" في 2001، ومن إخراج رائد لبيب.