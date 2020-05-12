لا يجرؤ أحد على نطق اسمها... قصة المدينة "الملعونة" في إيطاليا... صور وفيديو

بالرغم من الجمال الساحر الذي تتمتع به إحدى أشهر المدن الإيطالية الصغيرة، والمناظر الطبيعية الخلابة التي تحيط بها، إلا أنها تخفي سرا بين أبنية منازلها.

يتجنب الكثير من الإيطاليين ذكر اسم المدينة التي يلقبها الجميع بـ"المدينة الملعونة"، بسبب كثرة الإشاعات التي تتحدث عن قصص ترتبط بالمدينة وتاريخها.

ويربط السكان اسم مدينة "كولوبرارو" الملعونة بالفأل السيء وسوء الحظ والكثير من القصص الأساطير التي تتناقلها الأجيال، بحصب "ذا صن".

Picturesque Italian town so cursed you can't even say its name https://t.co/FVidTnKCI7 #Colobraro pic.twitter.com/ZLKwdnaLdd — AmericasMostHaunted (@amhaunted) January 15, 2019

ويحاول الإيطاليون عدم ذكر اسم المدينة لاعتقادهم أن ذكرها سيسبب مشكلة كبيرة لحياتهم أو ليومهم وسيجلب الفأل السيء.

وتعود أسطورة اللعنة إلى أربعينيات القرن العشرين عندما قيل إن العمدة، بياجيو فيرجيليو، قال في اجتماع لمجلس المدينة "ستسقط هذه الثريا إذا لم أقل الحقيقة".

NeoRealismo

Italia 1932 - 1960



FRANCO PINNA

Maddalena La Rocca

Colobraro, Basilicata 1952 pic.twitter.com/bsMhypfT6L — Alessandro (@venezia_56) July 23, 2019

وبعد ثوانٍ تحطمت الثريا الضخمة على رأسه، ومنذ ذلك الحين يعتقد السكان المحليون أن مدينتهم قد لعنت لسبب مجهول.

ولا يدخل المدينة إلا السكان المحليون بالإضافة إلى القلة القليلة الشجاعة التي تعشق المغامرات وقصص الخيال، ولا يخرج الناس أبدا عند حلول الظلام.

Colobraro (MT) is worth visiting for its stunning landscapes only. According to many, just mentioning its name is guaranteed to bring bad luck, hence the way it's often referred to locally: "quel paese" (that village) pic.twitter.com/DImZdq836G — Lorenzo Ferrarini (@LorenzFerrarini) August 21, 2018

وأشارت الصحيفة إلى وجود حالات غريبة وصفتها "بغير المؤكدة" والتي لا يمكن تفسيرها طبيا في المدينة، مثل "حدوث ولادات لأشخاص بقلبين أو ثلاث رئات"، بحسب الصحيفة.

ونوهت الصحيفة إلى حدوث انهيارات أرضية وحوادث سير غريبة في المدينة، تصيب فقط زوار المدينة "الملعونة".

وقالت إيلينا دي نابولي، من سكان المدينة: "أنا محصنة ضد النحس، هذه الأشياء المخيفة تحدث فقط للأشخاص الذين يأتون إلى هنا لأول مرة في حياتهم".

ومن جهة أخرى يرفض الكثيرون قصة اللعنات والأساطير التي تحاك حول المدينة، ويصرون على أن الثريا سقطت أثناء حديث العمدة عن طريق الصدفة نظرا لسوء تجهيزها، ويؤكدون أن أغلب الناس يربطون أي حادث سيء بقصة المدينة، مما يزيد من الإشاعات.

وكولوبرارو هي مدينة في مقاطعة ماتيرا، تقع في منطقة بازيليكاتا جنوبي إيطاليا، وبنيت على تلة عالية تطل على وادي نهر سيني بالقرب من بلدة فالسيني، وبالرغم من جميع هذه الأساطير، إلا أنها تعتبر مقصدا سياحيا هاما للقادمين من خارج البلاد.