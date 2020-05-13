مضيفة تكشف عن مخاطر الوجبات على متن طائرة

تحدثت المضيفة لصحيفة "ديلي إكسبريس"، بشرط عدم الكشف عن هويتها، لماذا يمكن أن يكون الطعام على متن الطائرة خطرا على الصحة.

أشارت المضيفة إلى أنها عملت في خمس شركات طيران مختلفة. في الوقت نفسه، تحاول دائمًا أخذ طعامها الخاص معها على متن الطائرة. يلتزم أعضاء الطاقم الآخرين بنفس المبدأ.

وفقا لها، أي طعام يقدم على متن الطائرة ضار. الأطباق النباتية التي يطلبها الركاب مسبقًا ليست استثناء.

غالبًا ما تكون الأطباق غير طازجة، لأنها عادة ما يتم طهيها قبل يوم واحد من الرحلة. يتم تقطيع الفاكهة أيضًا قبل ساعات قليلة من مغادرة الطائرة، وبحلول وقت تقديمها، قد لا تكون في أفضل حالة.

لاحظت المضيفة أن العديد من المنتجات مصنوعة من منتجات غير طبيعية. على سبيل المثال، يمكن تحضير البيض المخفوق أو العجة من خليط من البيض وبدائل. في الوقت نفسه، لا يلاحظ الناس الطعم في كثير من الأحيان، حيث تكون حساسية التذوق على ارتفاع عالٍ تكون خفيفة.