أحمد زاهر يعلق على فيديو فرحة المصريين بمشهد "قالب الطوب" في مسلسل "البرنس"

علّق الفنان المصري أحمد زاهر، على الاحتفالات والفرحة الشديدة التي أطلقها المصريون، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشهد ضرب "علا" التي تجسدها الفنانة اللبنانية نور لـ"فتحي" الذي يجسده أحمد زاهر.

وقال زاهر، في تصريحات خاصة مع موقع "العربية.نت" إنه شاهد الفيديو بعد انتهاء الحلقة بالفعل، وهو مشهد يشبه احتفالات الجمهور بعد تسجيل الأهداف في المباريات الخاصة بالمنتخب المصري.

وشدد على أن "المسلسل بات مسلسل الشارع العربي، والجمهور أصبح متوحدا مع العمل الدرامي"، معتبرا أن "ما يحدث هو نجاح رهيب، كما وصفه بأنه نجاح لم يسبق له مثيل".

وعلق الفنان المصري، قائلا: "بصراحة "البرنس" رقم واحد في كل الوطن العربي بفارق كبير جدا جدا"، واختتم تعليقه على المشهد الذي جمعه بزميلته نور قائلا: "النهاردة علا جابت جون في فتحي".

وأطلقت الاحتفالات على جميع منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الـ19 من مسلسل "البرنس"، الذي يلعب بطولته الفنان المصري محمد رمضان، وجاءت هذه الاحتفالات والفرحة الشديدة بعد مشهد ضرب "علا" التي تجسدها الفنانة اللبنانية نور لـ"فتحي" الذي يجسده أحمد زاهر. واعتبر المشاهدين أن ضرب نور لفتحي انتصار للخير على رمز الشر في العمل.

وتصدر زاهر خلال الساعات الماضية "ترند" تويتر مصر والوطن العربي بسبب مشهد نهاية الحلقة 18 من مسلسل "البرنس"، والذي ألقى فيه ابنة شقيقه رضوان البرنس (محمد رمضان) في الشارع لكي يتخلص منها.