قردان يتصارعان على زجاجة بيرة...فيديو

تصارع اثنان من قردة البابون على زجاجة بيرة في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا. تم نشر مقطع المشاجرة على موقع يوتيوب على قناة Kruger National Park Videos.

في الفيديو، يلعب القرد الصغير بالزجاجة. تم يأتي قرد كبير ويأخذ الزجاجة منه. في التعليق، قال صاحب الفيديو مازحا إن قرد بابون الكبير قرر ممارسة اليوغا مع الزجاجة.

في يوليو/تموز 2017، في زامبيا، أصبح البابون الذي صعد إلى المحول السبب في انقطاع التيار الكهربائي في منازل 50 ألف من سكان مدينة ليفينغستون والمقاطعة الغربية.