صديقة رونالدو في صورة جديدة من غرفة تمارين البرتغالي تشعل مواقع التواصل

عادت جورجينا رودريغيز، صديقة نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، إلى نشر صورة جديدة من داخل غرفة التمارين الرياضية.

حيث نشرت صورة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تستعرض فيها غرفة التمارين الرياضية التي يبدو بأنها تخص صديقها البرتغالي.

ويبدو في الصورة عدد من آلات الرياضة الخاصة التي غالبا ما يظهر عليها البرتغالي وهو يمارس تمارينه اليومية.

Посмотреть эту публикацию в Instagram New @aloyoga 🌸 Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 12 Май 2020 в 9:01 PDT

يذكر بأن رودريغيز عادة ما تنشر صورا تخص حياتها اليومية رفقة رونالدو والأولاد، وبخاصة خلال فترة الحجر الصحي، حيث قضت العائلة هذه الفترة في البرتغال قبل أن يعودا الى تورينو في إيطاليا.

هذا وكان النجم البرتغالي قد نشر مقطعا مصورا رفقة ابنه، وهما يقومان بحصة تدريبية بتبادل الكرة بالقدمين.

وعلق رونالدو على الفيديو، قائلا: "الابن مثل الأب، السعادة فوق كل شيء".