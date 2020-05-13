يهود بريطانيا يتجاهلون إجراءات التباعد الاجتماعي ويتجمعون للاحتفال بمقدساتهم... صور

أظهرت صور منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خرق اليهود الحسيديون لقواعد التباعد المفروضة في المملكة المتحدة، بسبب انتشار فيروس كورونا الذي قتل لحد الآن أكثر من 32 ألف شخص في بريطانيا.

واجتمع أكثر من 300 شخصا من هذه الطائفة في مدينة ستامفورد هيل، شمال لندن، للاحتفال بعيد مقدس لديهم، على الرغم من تحذيرات الحكومة البريطانية من انتشار فيروس كورونا بين الحشود، وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

Hasidic #Jews ignore social distancing rules during #coronavirus lockdown as hundreds gather to mark festival despite previous Covid-19 rates being six times higher among #Jewish people #US pic.twitter.com/7NnhOVw19F — Hans Solo (@thandojo) May 13, 2020

​ويعتبر اليهود الحسيديون فرقة من اليهود نشأت في القرن السابع عشر وتم نشر معتقداتها في دول شرق أوروبا.

رقص المتجمعون واحتفلوا في مزرعة في حي هاكني بالمدينة، وكان أحد الحاضرين يرتدي قناع الغوريلا، ولم يظهر من الصور التي نشرتها وسائل الإعلام البريطانية أي شخص منهم يرتدي كمامات أو قفازات أو يلتزم بالتوصيات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت أعداد من اليهود أصيبت بالفيروس، ويرجع ذلك إلى مهرجان البوريم السنوي الذي جمع أعدادًا كبيرة من اليهود معًا في الأيام الأخيرة قبل قرار الحكومة تنفيذ الإغلاق، واتضح أن بعض الحاضرين كانوا يحملون أعراض المرض.

وجاء هذا التجمع بعد أسابيع من إنهاء الشرطة البريطانية، لحفل زفاف حضره 40 يهودياً في منزل كبير في شمال لندن.