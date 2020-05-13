زيادة كبيرة في عدد منشورات العنف والكراهية على فيسبوك

أعلن موقع "فيسبوك" أنه تم تسجيل زيادة كبيرة في عدد المنشورات التي أزالها بسبب أنها تروج للعنف وخطاب الكراهية.

قال موقع "فيسبوك" إنه أزال خمسة ملايين منشور مرتبط بمجموعات تحث على الكراهية بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار، وهو ما يتجاوز 3 أضعاف المنشورات التى تم إزالتها في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وأكد موقع "فيسبوك" ، الذي دائما ما يتعرض لانتقادات لافتقاره إلى ضوابط كافية لحماية المحتوى، أنه أرفق تحذيرات بخمسين مليون مشاركة تحتوي على معلومات مضللة عن مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وأضاف الموقع "قمنا بزيادة معدل الاكتشاف الاستباقي لمنشورات الكراهية المنظمة، ونسبة المحتوى التي نزيلها والتي نكتشفها قبل أن يبلغنا عنها شخص من 89.6٪ في الربع الرابع 2019 إلى 96.7٪ في الربع الأول 2020".

وتابع "شهدنا زيادة مماثلة على انستغرام حيث ارتفع معدل الاكتشاف الاستباقي من 57.6٪ إلى 68.9٪، وأزلنا 175000 جزء من المحتوى في الربع الأول من عام 2020، بدلا من من 139800 في الربع الأول من العام الماضي".