"إم بي سي" تكشف أسباب وقف مسلسل "مخرج 7"

أعلنت مجموعة قنوات "إم. بي. سي" انتهاء عرض مسلسل "مخرج 7" واستبداله بعرض مسلسل "درب الزلق" ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

وقالت القناة في بيان لها أن الأمر يعود لتوقف تصوير مسلسل "مخرج 7" عند الحلقة الـ20 بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا، بحسب صحيفة "الأيام".

وأشارت إلى أن المسلسل الكويتي "درب الزلق" سيتم عرضه ابتداء من الجمعة وخلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر رمضان في نفس موعد عرض "مخرج 7".

ومسلسل "درب الزلق"، هو مسلسل كوميدي كويتي، يعتبر من أشهر وأبرز المسلسلات الخليجية والعربية على الإطلاق، وعرض سابقاً في أغلب محطات التلفزيون العربية.

وهو من إنتاج عام 1977، ومن بطولة الفنانين عبدالحسين عبدالرضا، خالد النفيسي، سعد الفرج، عبدالعزيز النمش وعلي المفيدي، ومن إخراج حمدي فريد، وتأليف عبد الأمير التركي.

ومسلسل "مخرج 7" يقوم ببطولته الممثل السعودي ناصر القصبي، وراشد الشمراني، وأسيل عمران، وهو من إخراج أوس الشرقي.

والمسلسل السعودي يناقش قضايا متنوع من خلال الكوميديا، وتناول المسلسل موضوعات مثل القضية الفلسطينية من خلال عرض وجهتي نظر حولها، وهو ما أدى لمهاجمة المسلسل من قبل المتابعين، حتى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هاجمته مستنكرة ما جاء فيه من معاداة للفلسطينيين والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل.