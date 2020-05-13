صراع من عالم آخر بين فيل وطائر مهدد بالانقراض... فيديو

في جميع المعارك، حجم المقاتلين مهم للغاية لأنه يمكن أن يؤثر على النتيجة النهائية. ولكن بالنسبة لهذا الطائر"كركي متوج" المهدد بالانقراض، الذي كان شجاعا بما يكفي لمواجهة فيل، لم يكن حجم الخصم مشكلة على الإطلاق.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي تم التقاطه في محمية "ماساي مارا" الطبيعية في كينيا، الطائر "كركي متوج" وهو يحاول إجبار فيل غريب على الابتعاد عن عشه، الذي كان ممتلئًا قدر الإمكان بالبيض. لم يكن هناك شيء قادر على تخويفه وجعله يهرب من مكانه، لا الفيل ولا القطيع الذي كان معه.

وأوضح مصور الفيديو أن الفيل بدى محتارا جدًا بسبب هذا الوضع وكان لا يزال فضوليًا دون أن يفهم لماذا ضرب الطائر جناحيه. في مرحلة ما بدى أن تنبيهات الطائر بدأت تؤثر على منافسه. قبل أن يغضب الفيل ويدفع الطائر بعيدًا تاركًا البيض دون أن يصاب بأذى.

وقال مصور الفيديو "لا أستطيع أن أقول على وجه اليقين إن كان الطائر ذكرا أم أنثى، لأن كلا الجنسين يميلان إلى رعاية العش خلال موسم التكاثر. دافع "كركي متوج" عن الكتاكيت التي لم تولد بعد، مثل الأم التي تواجه الأفيال!".

يعد طائر "كركي متوج" من بين الطيور المهددة بالانقراض ومحمية بموجب القانون في جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأوغندا وكينيا.