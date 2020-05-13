النوادي الليلية الألمانية تفتتح أبوابها بطريقة مميزة... فيديو

عادت الملاهي والنوادي الثقافية في ألمانيا لتفتح من جديد ولكن بطريقة مميزة أثارت الاعجاب لدى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية فيديو لأول ديسكو للسيارات مع الاحتفاظ بقواعد التباعد الاجتماعي، مع زمامير وعروض ضوئية ضخمة في موقف "إندكس" وهو أكبر نادي ليلي في البلاد.

ويظهر في الفيديو الكثير من السيارات التي تصف ضمن مسافات أمان، يعرب فيها الناس عن سعادتهم بالخروج والاحتفال بعد أيام من الحجر الصحي.

"الجو رائع، نريد الاستمتاع".. النوادي الليلية في #ألمانيا تعود إلى الحياة بطريقة فريدة من نوعها وسط انتشار فيروس #كورونا.. كيف؟ شاهد هذا الفيديو https://t.co/hcnkZcKoHy — CNN بالعربية (@cnnarabic) May 13, 2020

وقال مالك نادي "إندكس" إن فكرة السيارات شائعة وتحقق الربح، بالإضافة لأنها مثيرة للاهتمام.

يذكر أنه وفي وقت سابق دعت المستشارة الألمانية "للتعايش مع الجائحة"، حسبما أفادت وكالة "إنترفاكس"، وقالت:

يجب أن نستعد لفترة طويلة من جائحة الفيروس التاجي.

وأضافت "نحن لا نعيش في المرحلة الأخيرة من الوباء، لأننا ما زلنا في المرحلة الأولى".

وأكد ذلك رئيس ألمانيا بقوله: "سيتعين علينا العيش مع هذا الفيروس لفترة طويلة".

ووصفت ميركل جائحة الفيروس التاجي بأنها تحدٍ ديمقراطي لأنه يحد من حقوق واحتياجات الحياة.