طارق نور يكشف سبب طلب الرئيس مبارك مشاهدة برنامج "الكاميرا الخفية" قبل عرضه

أكد المخرج الشهير طارق نور، أن الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك طلب مشاهدة حلقات الموسم الثاني من برنامج "الكاميرا الخفية" قبل عرضها في شهر رمضان.

وقبل استطلاع هلال شهر رمضان، توجهت مجموعة من مكتب رئاسة الجمهورية إلى مقر شركة طارق نور مطالبين بشرائط حلقات الموسم الجديد من "الكاميرا الخفية" لأن الرئيس حسني مبارك يرغب في مشاهدة الحلقات كاملة قبل العرض.

وأوضح طارق نور لموقع "في الفن"، أن الطلب جاء كون الرئيس مبارك أحبها الموسم الأول كثيرا، ما اضطر طارق نور للعودة من الغردقة للقاهرة للإفراج عن الشرائط.

وكان الفنان إبراهيم نصر بطل برنامج "الكاميرا الخفية"، قد رحل عن عالمنا فجر الثلاثاء عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض.