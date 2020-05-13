شاهد كواليس تصوير مشهد مذبحة كمين الفرافرة في مسلسل "الاختيار"

نشر الفنان عبد الرحمن القليوبي عبر حسابه على "إنستغرام"، لقطات من كواليس تصوير مشهد مذبحة كمين الفرافرة.

وتضمنت الحلقة 19 من مسلسل "الاختيار"، تفاصيل حادث نقطة حرس الحدود فى الكيلو 100 بواحة الفرافرة فى الوادى الجديد، والذي تم استهدافهم على يد الإرهابى هشام عشماوى قبل الإفطار بساعات قليلة فى يوليو/تموز 2014.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي قتل فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.