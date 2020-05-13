امرأة تغامر بأولادها وتتنقل بين قطع جليدية متحركة...فيديو

ويظهر الفيديو سيدة من مدينة ياقوتيا شرقي روسيا وهي تنتقل بين قطع الجليد المتأرجحة رفقة ابنيها دون أي شروط للسلامة، وتتخذها كوسلة للترفيه مع ارتفاع درجات الحرارة.

هذا وتعرضت السيدة إلى موجة انتقادات من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فيما فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة أين ومتى تم التقاط هذه اللقطات.