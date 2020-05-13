ليلى زاهر: أبي كان يتعامل معي مثل فتحي البرنس

تحدثت الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر عن النجاح الذي يحققه والدها من خلال أداء شخصية فتحي في مسلسل "البرنس" المعروض حاليا.

قالت ليلى إن والدها اتقن الدور حتى أن هناك من يقابلها ويعاتبها على ما يفعله في المسلسل.

وأوضحت ليلى أنها عانت لفترة من تقمص والدها للدور أثناء تواجده في المنزل، حيث كان يتعامل معها وأخوتها بأسلوب أزعجهم كثيرا.

وأشارت ليلى زاهر إلى أن والدها احتاج لفترة من الوقت حتى يتخلص من تأثير شخصية فتحي البرنس عليه.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين هم محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، إدوارد، وأخرون.