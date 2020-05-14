"زعلان إني خذلتكم"... أحمد فهمي يعترف ويعتذر عن "رجالة البيت"

واعتذر فهمي لمنتقديه على حسابه الخاص على موقع إنستغرام بسبب المسلسل الذي يشاركه بطولته الفنان أكرم حسني.

وجاء اعتذار فهمي حينما رد على أحد متابعيه الذي علق بـ"أنا بحب تمثيلك جدآ وكل أفلامك ومسلسلاتك.. بس انت فلتت منك في المسلسل ده"، وعلق آخر بأنه "للأسف المسلسل سيء جدا. بس متزعلش تتعوض ان شاء الله".

View this post on Instagram A post shared by Ahmad Fahmy (@ahmadfahmy_official) on May 11, 2020 at 7:57am PDT

وهنا رد فهمي على التعليق "إن شاء الله اللي جاي أحسن... أنا مبحبش أدي مبررات وزعلان إني خذلتكم".

وفي تعليق على منتقد آخر قال فهمي: "أنا زعلان انو معجبكش .. اوعدك بفيلم اقوى"، وفي تعليق أخر قال: "انشاء الله اعوضهالك".

وجاءت كل ردود فهمي على الانتقادات التي وجهت للمسلسل بأنه سيحاول تقديم عمل جيد في الفترة المقبلة.

وأمس انتقد الفنان بيومي فؤاد، أحد أبطال العمل، المسلسل، وقال ردا على سؤال حول عدم حصول مسلسل "رجالة البيت"، على إشادات من الجمهور، إنه "لم يكن بقدر توقعات الجمهور".

وأضاف، في تصريحات لموقع "العربية نت":" المسلسل كان به مشاهد خارجية كثيرة لم تتم، الأمر الذي حول المسلسل لما يشبه "سيت كوم"، وتابع: "المسلسل تحول لاسكتشات ولا يوجد خط درامي تسير الأحداث وفقا له، وكانت هناك مشكلة في السيناريو، بجانب خوف النجوم من مرض كورونا".

وأنهى "فؤاد"، حديثه عن مسلسل "رجالة البيت"، قائلًا: "المسلسل غير مرضي أنا بعذر الناس.. لكل جواد كبوة.. احنا آسفين مش هنلف وندور.. كلنا سخفا ودمنا تقيل.. بس والله العظيم كل حاجة اتغيرت وكان في مشاكل ورعب كتير".

مسسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجيي.