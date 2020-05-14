فيديو مدهش… 5 نماذج لخروج سكان العالم من الحجر الصحي

أعلنت العديد من دول العالم تخفيف إجراءات الحظر، الذي تفرضه على مواطنيها منذ شهور، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ونشرت صفحة "بلومبرغ كويك تك" مقطع فيديو، اليوم الخميس، قالت إنه يرصد مظاهر الاحتفال برفع الحظر في العديد من الدول حول العالم، أبرزها إيطاليا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وإسبانيا.

ويظهر الفيديو سعادة الناس في العديد من الدول التي بدأت الحكومات فيها تخفيف إجراءات الحظر المفروض بسبب كورونا، لكنه يرصد أيضا إجراءات صحية مشددة لمنع ظهور موجة ثانية من الفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

Countries are gradually easing lockdowns, with varying levels of success in containing the #coronavirus.



Here's a glimpse at reopenings in Italy, China, the U.S., India, Spain and beyond pic.twitter.com/S2uMbK26QM — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) May 14, 2020

وبدأت العديد من الدول تخفيف إجراءات الحظر، الذي اتخذته، في وقت سابق، حيث شمل حظر الطيران وإعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 4.3 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 297 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي تجاوز عدد المصابين فيها 84 ألفا.