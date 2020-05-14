صورة رائعة لبركان "كلوتشيفسكايا" في روسيا

يعد بركان "كلوتشيفسكايا سوبكا" أعلى بركان نشط في القارة الأوراسية، ويقع في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

نشرت صفحة "روسيا بالعربية"، صورا رائعة لثوران البركان، الذي ينتج عمودا من الرماد يبلغ ارتفاعه 7 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر.

ويبلغ ارتفاع بركان "كلوتشيفسكايا سوبكا" 4850 مترا، وتقع أقرب القرى المأهولة بالسكان على بعد 45 كيلومترا من موقعه.