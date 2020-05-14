100 ألف رحلة مجانية من الخطوط الجوية القطرية لموظفي القطاع الصحي

قررت الخطوط الجوية القطرية توجيه الشكر للعاملين في قطاع الرعاية الصحية على طريقتها الخاصة، عن طريق منحهم 100 ألف تذكرة طيران مجانية.

وقالت الشركة في بيان: "جهودكم الجبارة، وشجاعتكم الاستثنائية منحتنا الأمل في هذه الأوقات الصعبة".

ويحصل أخصائيو الرعاية الصحية على مزايا مثل تذكرتي ذهاب وعودة مجانيتين كحد أقصى على الدرجة السياحية للمسافر والشخص المرافق له.

أبطالنا المخلصين، لكم منا كل الامتنان.

بمناسبة اليوم العالمي للتمريض واعتباراً من الغد ولغاية 18 مايو، سنقدم 100 ألف تذكرة سفر (ذهاب وعودة) على الدرجة السياحية مجاناً للعاملين في مجال الرعاية الصحية، إلى أي وجهة من وجهاتنا العالمية.

للتسجيل: ⁦https://t.co/CB6xGQA0ne pic.twitter.com/Mwf1rKFviQ — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) May 11, 2020

وتقدم الشركة خصما بقيمة 35% في متاجر السوق الحرة القطرية في مطار حمد الدولي في الدوحة.

ويأتي قرار الخطوط القطرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للتمريض في 12 مايو/أيار.

واستمرت الخطوط الجوية القطرية في الطيران إلى 30 وجهة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة أنها ستوسع نطاق عملياتها لتتضمن 52 وجهة بحلول نهاية الشهر الجاري، كما أنها تخطط لتشغيل رحلات جوية إلى 80 وجهة بحلول يونيو/حزيران.